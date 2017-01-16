Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
Kargo uçağı düştü: 37 ölü
Türk Kargo uçağı düştü: 37...

Arkasspor Paris yolcusu

2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Arkasspor, çarşamba günü Fransa'da Paris Volley'le oynayacağı 3'üncü hafta maçına odaklandı. Gruptaki ilk karşılaşmada Rus ekibi Zenit Kazan'a 3-0 kaybettikten sonra...

Arkasspor Paris yolcusu
2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Arkasspor, çarşamba günü Fransa'da Paris Volley'le oynayacağı 3'üncü hafta maçına odaklandı. Gruptaki ilk karşılaşmada Rus ekibi Zenit Kazan'a 3-0 kaybettikten sonra Almanya'da VfB Friedrichshafen'i 3-2 yenerek moral bulan Arkasspor, Fransa'dan da zaferle dönerek tur umudunu sürdürmeyi hedefliyor.
Basın Sözcüsü Uğur Özden, Fransa'da kazanmak için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirterek, "Rakibimiz 2 maçını da kaybetti. Bu yüzden ilk 2 şanslarının devam etmesi için mutlaka kazanmaya çalışacaklar. Ancak bizim kayıp yaşama gibi bir düşüncemiz yok. Bir üst tura çıkma yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi. Arkasspor'da sakat Sanders dışında eksik yok.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55