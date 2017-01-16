Arkasspor Paris yolcusu

Basın Sözcüsü Uğur Özden, Fransa'da kazanmak için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirterek, "Rakibimiz 2 maçını da kaybetti. Bu yüzden ilk 2 şanslarının devam etmesi için mutlaka kazanmaya çalışacaklar. Ancak bizim kayıp yaşama gibi bir düşüncemiz yok. Bir üst tura çıkma yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi. Arkasspor'da sakat Sanders dışında eksik yok.
Basın Sözcüsü Uğur Özden, Fransa'da kazanmak için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını belirterek, "Rakibimiz 2 maçını da kaybetti. Bu yüzden ilk 2 şanslarının devam etmesi için mutlaka kazanmaya çalışacaklar. Ancak bizim kayıp yaşama gibi bir düşüncemiz yok. Bir üst tura çıkma yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi. Arkasspor'da sakat Sanders dışında eksik yok.