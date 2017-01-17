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Arkasspor Paris Volley sınavında

İZMİR, ()- CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk 2 maçında 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Arkasspor, 3'üncü müsabakasını, yarın Fransa'da Paris Volley'le oynayacak. Salle Charpy Spor Salonu'ndaki müsabaka Türkiye saati ile 22.30'da...

Arkasspor Paris Volley sınavında

İZMİR, ()- CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk 2 maçında 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Arkasspor, 3'üncü müsabakasını, yarın Fransa'da Paris Volley'le oynayacak.
Salle Charpy Spor Salonu'ndaki müsabaka Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak. Zorlu randevuyu İtalyan Roberto Boris ile Hollandalı Jacobus Nederhoed hakem ikilisi yönetecek. Gruptaki diğer maçta Alman ekibi VfB Friedrichshafen evinde Rusya temsilcisi Zenit Kazan ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçında İzmir'de Zenit Kazan'a 3-0 yenildikten sonra deplasmanda VfB Friedrichshafen'i 3-2 mağlup eden Arkas, 2 puanla 3'üncü sırada bulunuyor. VfB Friedrichshafen'e 3-2, Zenit Kazan'a 3-0 kaybeden eğen Paris Volley ise 1 puanla son basamakta yer alıyor.
Paris Volley'i yenerek ilk 2 iddialarını güçlendirmek istediklerini belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir deplasman olacak, ancak İzmir'e zaferle döneceğimize inancımız tam" dedi.

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