Arkasspor Matic'in peşinde

EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'un, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan orta oyuncu Mert Matic'le temasta olduğu öğrenildi.Bu sezon Türk vatandaşlığına geçerek Marko yerine Mert ismiyle yerli statüsünde görev alan Boşnak asıllı 22 yaşındaki voleybolcunun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Matic, A Milli Takım ile Fransa'da düzenlenen 2018 FIVB Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele ediyor. Orta oyuncu Hakkı'nın Halkbank'la anlaşması üzerine meydana gelen boşluğu Matic'in dolduracağı kaydedildi.Arkasspor takımdan ayrılan Kanadalı pasör Sanders'in yerini Sırp Aleksa Brdjovic ile Fenerbahçe'ye giden libero Ahmet'in yerini İstanbul BŞB'den Burak Mert'le doldurdu.Alman smaçör Christian Fromm ile el sıkışan Arkasspor'un, Brezilyalı smaçör Borges'le yola devam etmemesi bekleniyor.

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