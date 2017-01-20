Arkasspor ligde lider karşısında

İZMİR, ()- CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda hafta içinde Fransa'da Paris Volley'i 3-1 yenerek 2'nci sıraya yükselen Arkasspor'da gözler Efeler Ligi'ne çevrildi.

Mavi beyazlılar, ikinci yarının ilk haftasında pazar günü evinde lider Ziraat Bankası ile oynayacağı zorlu karşılaşmaya odaklandı. Basın Sözcüsü Uğur Özden, güçlü rakipleri karşısında galibiyet için mücadele edeceklerini vurgularken şunları söyledi:

"Kazanmamız halinde hem ligin ilk yarısında Ankara'daki mağlubiyetin rövanşını almış hem de rakibimizle aramızdaki 3 puanlık farkı kapatmış olacağız. Tribün desteğine ihtiyacımız var. Salon dolarsa iyi bir sonuca ulaşmamız daha kolay olur."