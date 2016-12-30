Arkasspor Kupa Voley'de Halkbank'la eşleşti
EFELER Ligi'nde ilk yarıyı ilk 4 takım arasında tamamlayarak Kupa Voley'de seri başı olan ve 1'inci tura katılmadan adını final etabına yazdıran Arkasspor'un rakibi Beşiktaş'ı eleyen Halkbank oldu. Arkasspor, 10-12 Ocak'ta Balıkesir'de...
30 Aralık 2016 Cuma 13:23
EFELER Ligi'nde ilk yarıyı ilk 4 takım arasında tamamlayarak Kupa Voley'de seri başı olan ve 1'inci tura katılmadan adını final etabına yazdıran Arkasspor'un rakibi Beşiktaş'ı eleyen Halkbank oldu. Arkasspor, 10-12 Ocak'ta Balıkesir'de düzenlenecek finallerde 8 kulübün arasından sıyrılarak kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Arkasspor, 10 Ocak Salı günü kozlarını paylaşacağı Halkbank'ı elemesi halinde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle 11 Ocak Çarşamba günü finale yükselme mücadelesi verecek. Şampiyon olacak ekip ülkemizi 2018 CEV Kupası’nda temsil edecek.
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