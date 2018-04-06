Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

Arkasspor kupa için Başkent'te

İZMİR, () - EFELER Ligi'nde final serisinde şampiyonluk mücadelesi verdiği Halkbank'la evinde oynadığı ilk 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet elde eden Arkasspor, yarın rakibiyle bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu’nda...

Arkasspor kupa için Başkent'te

İZMİR, () - EFELER Ligi'nde final serisinde şampiyonluk mücadelesi verdiği Halkbank'la evinde oynadığı ilk 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 galibiyet elde eden Arkasspor, yarın rakibiyle bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak ekip sezonu şampiyonlukla kapatacak. Serinin 4'üncü müsabakası 9 Nisan Pazartesi günü yine Başkent'te oynanacak. Eşitlik halinde beşinci karşılaşma da Ankara'da 12 Nisan Perşembe günü yapılacak. 
Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Türkiye'nin en kaliteli iki ekibinin İzmir'deki mücadelesinde heyecanın hep üst düzeyde olduğunu, bunun Ankara'daki maçlara da yansıyacağını söyledi. Özden, "Nefesimizi tutarak izlediğimiz iki maç sonunda seride Ankara'ya 1-1'lik eşitlikle gidiyoruz. Hedefimiz Başkent'te iki galibiyet daha alarak İzmir'e 5'inci şampiyonluk kupamızla dönmek" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314