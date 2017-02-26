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Arkasspor kendine geldi

EFELER Ligi'nde üst üste Fenerbahçe ve Galatasaray HDI Sigorta'ya yenilerek 4'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, dün evinde son haftaların formda ekibi İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu. Halkbank'ın haftayı puansız kapatmasıyla...

Arkasspor kendine geldi
EFELER Ligi'nde üst üste Fenerbahçe ve Galatasaray HDI Sigorta'ya yenilerek 4'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, dün evinde son haftaların formda ekibi İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu.
Halkbank'ın haftayı puansız kapatmasıyla yeniden 3'üncü basamağa yükselen mavi beyazlılar, İnegöl'ün 3 haftalık galibiyet serisini sonlandırdı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle Küba'ya giden pasör çaprazı Sanchez'den yoksun mücadele eden Arkas'ta Yiğit Gülmezoğlu 19 sayı ile skor yükünü çekti.
Normal sezonun son 5 haftasında kümede kalma mücadelesi veren  MSK Urfa (D) ve Tokat Belediye Plevne'nin ardından Halkbank (D), Maliye Piyango ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la (D) karşılaşacak Arkasspor, ilk 8 takımın mücadele edeceği play off'a avantajlı bir konumda girmeyi hedefliyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde 12'li play off'a kalan Arkasspor, C Grubu'ndaki son maçında 1 Mart Çarşamba günü Rusya'da lider Zenit Kazan ile prestij mücadelesine çıkacak.

   

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