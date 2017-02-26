Arkasspor kendine geldi

EFELER Ligi'nde üst üste Fenerbahçe ve Galatasaray HDI Sigorta'ya yenilerek 4'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, dün evinde son haftaların formda ekibi İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu.

Halkbank'ın haftayı puansız kapatmasıyla yeniden 3'üncü basamağa yükselen mavi beyazlılar, İnegöl'ün 3 haftalık galibiyet serisini sonlandırdı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle Küba'ya giden pasör çaprazı Sanchez'den yoksun mücadele eden Arkas'ta Yiğit Gülmezoğlu 19 sayı ile skor yükünü çekti.

Normal sezonun son 5 haftasında kümede kalma mücadelesi veren MSK Urfa (D) ve Tokat Belediye Plevne'nin ardından Halkbank (D), Maliye Piyango ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la (D) karşılaşacak Arkasspor, ilk 8 takımın mücadele edeceği play off'a avantajlı bir konumda girmeyi hedefliyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde 12'li play off'a kalan Arkasspor, C Grubu'ndaki son maçında 1 Mart Çarşamba günü Rusya'da lider Zenit Kazan ile prestij mücadelesine çıkacak.