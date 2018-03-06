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Arkasspor kazanmak zorunda

İZMİR, () Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalde eşleştiği Maliye Piyango'ya serinin ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup olan Arkasspor, yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak.  İzmir Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak...

Arkasspor kazanmak zorunda

İZMİR, ()

Efeler Ligi'nde Play-Off çeyrek finalde eşleştiği Maliye Piyango'ya serinin ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup olan Arkasspor, yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak. 
İzmir Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Mavi-beyazlılar, Başkent temsilcisini mağlup etmesi halinde seriyi cumartesi günü İzmir'de oynanacak üçüncü karşılaşmaya taşıyacak. Arkasspor, rakibine kaybetmesi durumunda ise yarı final şansını yitirerek şampiyonluk umudunu tüketecek. Basın Sözcüsü Uğur Özden, galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını belirterek İzmirli voleybol severleri destek için salona davet etti.
 

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