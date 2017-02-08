Arkasspor-Karşıyaka: 3-0

İZMİR, () - KADINLAR Voleybol 1. Ligi’nde son 13 maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Karşıyaka’nın serisi Arkasspor maçında bozuldu: 3-0.
Atatürk Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Arkasspor 27-16 galip tamamlamayı başardı ve 1-0 öne geçti. Başabaş geçen ikinci seti 27-25 kazanan Arkasspor skoru 2-0’a taşıdı. Son sette de üstünlüğünü koruyan mavi-beyazlılar 25-23’lük skorla İzmir derbisinden galibiyetle ayrılan taraf oldu.
İZMİR, () - KADINLAR Voleybol 1. Ligi’nde son 13 maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Karşıyaka’nın serisi Arkasspor maçında bozuldu: 3-0.