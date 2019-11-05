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Arkasspor İstanbul sınavında
İZMİR, () - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçını kazandıktan sonra evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor...
SPOR 05.11.2019, 11:17
İZMİR, () -
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçını kazandıktan sonra evinde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
İzmir ekibi, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Genç ve dinamik bir ekibiz. Sorgun’dan sonra İstanbul Büyükşehir deplasmanından da galibiyetle dönerek zirve yarışına devam etmek istiyoruz" dedi.
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