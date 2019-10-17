Arkasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği Ci Group 5. TSYD Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. İlk seti 26-24 kazanan İzmir ekibi durumu 1-0 yaptı. İkinci sette toparlanan İstanbul BŞB, 25-17'lik galibiyetle skoru eşitledi: 1-1. Arkasspor üçüncü seti 25-21 kazanıp yeniden öne geçerken, üçüncü set İstanbul BŞB'nin 25-20'lik galibiyetiyle tamamlandı ve skor 2-2'ye geldi. Başa baş geçen son seti 15-13 kazanan Arkasspor salondan 3-2 galip ayrıldı. Turnuvanın ikinci gününde Arkasspor yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek, İstanbul BŞB ise Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacak.

