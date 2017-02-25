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Arkasspor-İnegöl Belediyespor: 3-1

Onur ATIŞ / İZMİR, () SALON: Atatürk HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Yavuz Akdemir (xx) ARKASSPOR: Sanders (xxx)- Silva (xx), Hakkı (xxx), Mustafa Koç (xx), Yiğit Gülmezoğlu (xxx), Bravo (xxx), Hasan (xx), Caner (xx), Ahmet (xx) İNEGÖL...

Arkasspor-İnegöl Belediyespor: 3-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Yavuz Akdemir (xx)
ARKASSPOR: Sanders (xxx)- Silva (xx), Hakkı (xxx), Mustafa Koç (xx), Yiğit Gülmezoğlu (xxx), Bravo (xxx), Hasan (xx), Caner (xx), Ahmet (xx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Gökhan (xx)- Mehmet (x), İbrahim (xx), Beytulla (x), Gazmend (xx), Caner Çiçekçioğlu (xx), Özer (x), Klapwijk (xx), Bahov (xx), Görkem (xx), Tunç (x)
SETLER: 25-18, 23-25, 25-17, 25-23
SÜRE: 106 dakika (24, 29, 23, 30)
EFELER Voleybol Ligi’nde son 2 maçında Fenerbahçe ve Galatasaray’a mağlup olan Arkasspor evinde İnegöl Belediyespor’u 3-1 yenerek kötü gidişini durdurdu.
İlk seti 25-28 kazanan mavi beyazlılar 1-0 öne geçti. Başa baş geçen ikinci sette İnegöl Belediyespor 25-23’lük üstünlükle skora denge getirdi: 1-1. Üçüncü seti 25-17, dördüncü seti de 25-23 kazanan Arkasspor salondan 3-1 galip ayrıldı.

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