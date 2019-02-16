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Arkasspor - İnegöl Belediyespor: 3-0

İZMİR, () SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Cihat Küçükboyacı (xx) ARKASSPOR: Radke (xx), Mert Matic (xxx), Lagumdzija (xxx), Robert (xxx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xxx), Burak Mert (xx), Muhammet...

Arkasspor - İnegöl Belediyespor: 3-0

İZMİR, ()

SALON: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
ARKASSPOR: Radke (xx), Mert Matic (xxx), Lagumdzija (xxx), Robert (xxx), Mustafa Koç (xxx), Yiğit (xxx), Burak Mert (xx), Muhammet (xx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Marshall (xx), Cacic (xxx), Cansın (xx), Abrue (xx), Hüseyin (x), Cüneyt (xx), Burak (x), Berkan (x), Berkay (x)
SÜRE: 93 dakika (26, 31, 36)
SETLER: 25-22, 25-21, 28-26

EFELER Voleybol Ligi'nde zirve mücadelesi veren Arkasspor, konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek yoluna devam etti.
İlk seti 25-22 galip bitiren Arkasspor maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de İnegöl'e geçit vermeyen İzmir ekibi 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set ise oldukça çekişmeli geçerken, seriye 28-26 tamamlayan Arkasspor, salondan mutlu ayrılan taraf olmayı başardı.  

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