Arkasspor - İnegöl Belediyespor: 3-0

İZMİR, ()
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Ebru Ayata (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Gökhan (xxx), Mustafa (xx), Sanchex (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Adis (xx), Muhammet (xx), Çağatay (xx)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Husaj (xx), Cansın (xx), Klapwijk (xxx), Antanovich (xx), İbrahim Ersin (xx), Ceyhun (x), Caner (xx), Tunç (x), Anıl (x)
SETLER: 25-20, 25-22, 25-23
SÜRE: 85 dakika (26, 29, 30)
Efeler Ligi'nin 15'inci haftasında Arkasspor, İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-22 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)