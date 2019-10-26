Arkasspor ilk sınavında

İZMİR, () - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 sezonu ikincilikle tamamlayan Arkasspor, yarın 2019-20 sezonunun ilk haftasında evinde Tokat Belediye Plevnespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Genç ve dinamik bir ekiple yeni sezonda da zirve için mücadele edeceklerini belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, tüm takımlara iyi bir sezon dileğinde bulundu.

Özden, “Kadromuzu Kanada Milli Takım pasörü Jay Blankenau ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiğimiz smaçör Burak Güngör'le güçlendirdik. Altyapımızdan Efe Mandıracı, İlker Esin ve Halit Kurtuluş'u A takım kadrosuna dahil ettik. Güzel ve çekişmeli bir sezon bizleri bekliyor. İlk maçımızda Tokat Belediye Plevne'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.