Arkasspor ile Fenerbahçe şampiyonluk maçında

İZMİR, ()

Voleybol Efeler Ligi'nde Play-Off final serisinin ilk 2 maçında deplasmanda 2 kez mağlup olduğu Fenerbahçe'yi evinde üst üste 2 defa yenerek seride durumu 2-2'ye getiren Arkasspor, yarın rakibiyle 5'inci ve son maçına çıkacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı kazanacak takım 2018-19 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. İki kulüp de ligde şimdiye kadar 4'er şampiyonluk elde etti. İzmir ekibi 2006, 2007, 2013 ve 2015 yıllarında lig şampiyonu oldu.

Fenerbahçe, serinin üçüncü maçında setlerde 2-0 öne geçip tie-break setinde 4 kez şampiyonluk sayısı atmasına rağmen salondan mağlubiyetle ayrılmış, dördüncü maçı da kazanan Arkas seriyi eşitlemişti. Seride geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını ve asla pes etmediklerini dile getiren Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Son yılların en güzel serisini izliyoruz. Oyuncularımız şampiyonluğa inandı ve bunu sahada gösteriyorlar. Önümüzde son bir maç kaldı. Onu da kazanarak kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Taraftarımızdan destek istiyoruz" diye konuştu.