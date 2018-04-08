İZMİR,() - EFELER Ligi'nde final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Halkbank'a 3-2 yenilerek seride 2-1 geriye düşen Arkasspor, yarın rakibiyle dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Başkent Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Halkbank kupa için, Arkasspor ise seride durumu 2-2'ye getirmek için mücadele edecek. İzmir ekibinin galibiyeti halinde şampiyonun belirleneceği beşinci ve son randevu 12 Nisan Perşembe günü yine Başkent'te gerçekleşecek. Geçen sezon finalde Arkasspor'u geçerek kupaya uzanan Halkbank'ın ligde 8 şampiyonluğu bulunurken, Arkasspor kupayı şimdiye kadar 4 kez müzesine götürdü.
Arkasspor, Halkbank sınavında
İZMİR,() - EFELER Ligi'nde final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Halkbank'a 3-2 yenilerek seride 2-1 geriye düşen Arkasspor, yarın rakibiyle dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Başkent Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak....
08 Nisan 2018 Pazar 12:32
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