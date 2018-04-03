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Arkasspor - Halkbank: 3-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Cihat Küçükboyacı (xx) ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Çağatay (xx), Gökhan (xx),...

Arkasspor - Halkbank: 3-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Çağatay (xx), Gökhan (xx), Sanchez (xx), Yiğit (xx)
HALKBANK: Hierrezuelo (xx), Burutay (xx), Samet (xx), Hernandez (xx), Petric (xx), Hakkı (xx), Alperay (xx), Hasan (x), Abdullah (x), Loh (x), Emre (x)
SETLER: 30-28, 26-24, 19-25, 23-25, 15-8
SÜRE: 147 dakika (38, 34, 27, 33, 15)

VOLEYBOLDA Efeler Ligi'nde final serisinin ikinci maçında Arkasspor, evinde Halkbank'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü maçı 7 Nisan Cumartesi, dördüncü maçı 9 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak. Gerek kalması halinde beşinci karşılaşma 12 Nisan Perşembe günü yine Başkent'de yapılacak. İlk randevuyu Halkbank 3-0 kazanmıştı.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada ilk sette 24-21 öne geçen Halkbank set sayısını alamayınca başarılı bir dönüş yapan Arkasspor seti 30-28 kazandı: 1-0. İkinci sette Başkent ekibi bir ara farkı 6 sayıya kadar çıkarsa da çabuk toparlanan İzmir temsilcisi son bölümde öne geçmeyi başardı ve seti 26-24 aldı: 2-0. Üçüncü sete iyi başlayan ve 25-19'luk skorla durumu 2-1'e getiren Halkbank, çekişmeli geçen dördüncü seti de 25-23 alarak skorda eşitliği sağladı: 2-2. Tie-break setini 15-8 alan Arkasspor maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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