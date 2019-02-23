Arkasspor-Halkbank: 1-3

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

SALON: Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

ARKASSPOR: Mert Matic (xx), Radke (xxx), Taht (xxx), Mustafa (xx), Yiğit Gülmezoğlu (x), Adis Lagumdzija (xx), Burak (x), Bravo (x)

HALKBANK: Baranowucz (xxx), Luburic (xxx), Kemal (xx), Faik Samet (xx), Sket (xxx), Efe (xxx), Hasan (xxx), Alperay (xx), Hakkı (xx), Arslan (xx), Quesque (xx)

SETLER: 25-27, 25-21, 14-25, 20-25

SÜRE: 114 Dakika (31, 30, 25, 28)

Voleybol Efeler Ligi'nde lider Halkbank ile takipçisi Arkasspor'u İzmir'de karşı karşıya getiren maçta gülen taraf konuk ekip oldu: 1-3. Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın setleri 25-27, 25-21, 14-25 ve 20-25'lik skorlarla bitti. Bu sonuçla Halkbank 20 maçta 17 galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Ligde evindeki 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Arkas ise 13 galibiyette kaldı.

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