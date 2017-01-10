Arkasspor-Halkbank: 0-3

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, ()
SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Ebru Ayata (xx)
ARKASSPOR : Sanders (xx), Borges (xx), Sanchez (xx), Gökhan (xx), Hakkı (xxx), Caner (xx), Mustafa (xx), Ahmet (xx), Yiğit (xx), Muhammed (xxx), Hasan (xx)
HALKBANK: Burutay (xxx), Mustafa (xxx), Kemal (xxx), Vincic (xxx), Emre (xxx), Kooy Dick (xxx), Miljkovic (xxx), Hasan (xx), Caner (xx), Rıfat (xx)
SETLER: 19 -25, 20-25, 24-26
SÜRE: 85 dakika (27, 25, 33)
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Arkasspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 20-25 ve 24-26'lık skorlarla sona erdi. Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçının galibiyle yarın yarı finalde aynı salonda saat 19.00'da karşılaşacak.
Coşkun YAMAN/BALIKESİR, ()