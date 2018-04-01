Arkasspor-Halkbank: 0-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Yavuz Akdemir (xx)

ARKASSPOR: Jovovic (xx), Bravo (xx), Matic (xx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Gökhan (x), Burak (xx), Yiğit (x), Fromm (xx), Sanchez (x), Muhammet (x)

HALKBANK: Hierreuelo (xxx), Burutay (xxx), Petric (xxx), Hakkı (xxx), Samet Faik (xxx), Hernandez (xxxx), Hasan (xx), Alperay (xx), Abdullah (xx), Lucas (xx)

SETLER: 26-28, 16-25, 24-26

SÜRE: 86 dakika (31, 22, 33)

Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final serisinin ilk maçında Arkasspor evinde Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk setini 28-26 üstün tamamlayan Halkbank, ikinci seti de zorlanmadan 25-16 kazandı. Son ana kadar büyük heyecana sahip olan üçüncü seti de 26-24 alan Başkent temsilcisi maçı 3-0 kazandı. Halkbank'ın 1-0 öne geçtiği seride 3 galibiyet alacak ekip şampiyon olacak. İkinci müsabaka salı günü saat 19.00'da İzmir'de oynanacak. Üçüncü ve gerek olması durumunda diğer maçlar ise Ankara'da olacak.

