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Arkasspor-Halkbank: 0-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Yavuz Akdemir (xx) ARKASSPOR: Jovovic (xx), Bravo (xx), Matic (xx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Gökhan (x), Burak (xx), Yiğit (x), Fromm (xx), Sanchez (x), Muhammet...

Arkasspor-Halkbank: 0-3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Yavuz Akdemir (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (xx), Bravo (xx), Matic (xx), Mustafa (xx), Adis (xxx), Gökhan (x), Burak (xx), Yiğit (x), Fromm (xx), Sanchez (x), Muhammet (x)
HALKBANK: Hierreuelo (xxx), Burutay (xxx), Petric (xxx), Hakkı (xxx), Samet Faik (xxx), Hernandez (xxxx), Hasan (xx), Alperay (xx), Abdullah (xx), Lucas (xx)
SETLER: 26-28, 16-25, 24-26
SÜRE: 86 dakika (31, 22, 33)

Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final serisinin ilk maçında Arkasspor evinde Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk setini 28-26 üstün tamamlayan Halkbank, ikinci seti de zorlanmadan 25-16 kazandı. Son ana kadar büyük heyecana sahip olan üçüncü seti de 26-24 alan Başkent temsilcisi maçı 3-0 kazandı. Halkbank'ın 1-0 öne geçtiği seride 3 galibiyet alacak ekip şampiyon olacak. İkinci müsabaka salı günü saat 19.00'da İzmir'de oynanacak. Üçüncü ve gerek olması durumunda diğer maçlar ise Ankara'da olacak. 
 

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