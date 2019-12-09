Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - (ÖZEL-EK 4) (YENİDEN)
Arkasspor gözünü Avrupa'ya çevirdi
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yenerek 3'te 3 yapan Arkasspor'da gözler çarşamba günü Romanya'da Dinamo Bükreş'le oynanacak CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçına çevrildi. Üst üste 4 sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde...
SPOR 09.12.2019, 13:45
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yenerek 3'te 3 yapan Arkasspor'da gözler çarşamba günü Romanya'da Dinamo Bükreş'le oynanacak CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçına çevrildi. Üst üste 4 sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdikten sonra bu yıl ülkemizi en son 2015'te yer aldığı CEV Kupası'nda temsil edecek İzmir ekibi, 19 Aralık'ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi Bükreş'ten avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.
2006-07'de Top Teams Kupası ismiyle düzenlenen aynı kategoride çeyrek finalde İtalyan ekibi Cimone Modena'ya elenen, 2009-10'da CEV Kupası 3'üncü turunda Polonya'dan Zaksa'ya karşı havlu atan Arkasspor, 2015'te yine aynı kupada 3'üncü turda Zaksa'ya boyun eğdi. Bu yıl 4'üncü kez CEV Kupası'nda yarışacak Arkasspor turu geçmesi halinde 8'li finallerde United Volleys (Almanya)-Shakhtior (Belarus) mücadelesinin galibiyle eşleşecek. Mavi-beyazlılar, 2008-09'da Challenge Kupası'nı müzesine götürmüştü.
2006-07'de Top Teams Kupası ismiyle düzenlenen aynı kategoride çeyrek finalde İtalyan ekibi Cimone Modena'ya elenen, 2009-10'da CEV Kupası 3'üncü turunda Polonya'dan Zaksa'ya karşı havlu atan Arkasspor, 2015'te yine aynı kupada 3'üncü turda Zaksa'ya boyun eğdi. Bu yıl 4'üncü kez CEV Kupası'nda yarışacak Arkasspor turu geçmesi halinde 8'li finallerde United Volleys (Almanya)-Shakhtior (Belarus) mücadelesinin galibiyle eşleşecek. Mavi-beyazlılar, 2008-09'da Challenge Kupası'nı müzesine götürmüştü.
13°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
|İmsak
|06:39
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Ankaragücü
|14
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Crystal Palace
|16
|22
|10. Newcastle
|16
|22
|11. Arsenal
|15
|19
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|15
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9