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Arkasspor gönüllerin şampiyonu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  VOLEYBOL Efeler Ligi'nde final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe'ye evinde 3-0 yenilerek seriyi 3-2 kaybeden ve şampiyonluğu rakibine kaptıran Arkasspor, İzmir'e üst üste 3. kez final heyecanı yaşatarak...

Arkasspor gönüllerin şampiyonu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe'ye evinde 3-0 yenilerek seriyi 3-2 kaybeden ve şampiyonluğu rakibine kaptıran Arkasspor, İzmir'e üst üste 3. kez final heyecanı yaşatarak alkış topladı. Son 2 sezonda kupayı Halkbank'a kaptıran İzmir temsilcisi bir kez daha ikincilikle yetinmesine rağmen pes etmeyen karakteriyle İzmirli voleybolseverlerin takdirini topladı. Final serisinin İstanbul'da oynanan ilk 2 karşılaşmasını 3-2'lik setlerle kaybederek 2-0 geriye düşen mavi-beyazlılar, İzmir'de oynanan üçüncü maçı setlerde 2-0 yenik duruma düşüp 3-2, dördüncü müsabakayı ise 3-0 kazanarak seriye denge getirdi. 
Şampiyonluğa çok yaklaşan Arkasspor, dün çıktığı son randevuda İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nu dolduran taraftarına şampiyonluk armağan edememenin üzüntüsünü yaşadı. Mavi-beyazlı takım şampiyonluk kupasını kazanaması rağmen gönüllerde taht kurdu. Arkasspor, hakeme itirazları nedeniyle 3 maç men cezası alan Antrenör Glenn Hoag'u ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen smaçör Mert Matic'i final maçında çok aradı. İzmir temsilcisili önümüzdeki sezon Türkiye'yi yine Avrupa kupalarında temsil edecek. Arkasspor, CEV'in ülkemize vereceği kotaya göre Şampiyonlar Ligi'nde ya da CEV Kupası'nda mücadele edecek.
TESELLİ BİREYSEL ÖDÜLLER 
Sezonu ikincilik şilti ve gümüş madalyayla tamamlayan Arkasspor'un tesellisi bireysel ödüllerin sahibi olan iki voleybolcusu oldu. Mavi-beyazlı takımda Boşnak asıllı Türk oyuncu Adis Lagumdzija, Final Etabı'nın en iyi smaçörü ödülüne layık görülürken, libero Burak Mert ise en iyi libero ödülünün sahibi oldu.

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