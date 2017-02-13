Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Arkasspor garanti peşinde

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 5'inci hafta mücadelesinde çarşamba günü VfB Friedrichshafen'i ağırlayacak Arkasspor, Alman rakibini mağlup ederek son maçlar öncese 2'nci sıradaki yerini garantileyip, 12'li play off turu biletini almak istiyor....

Arkasspor garanti peşinde
CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 5'inci hafta mücadelesinde çarşamba günü VfB Friedrichshafen'i ağırlayacak Arkasspor, Alman rakibini mağlup ederek son maçlar öncese 2'nci sıradaki yerini garantileyip, 12'li play off turu biletini almak istiyor. Grupta 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 yenilgi ile 7 puan toplayan 2'nci sıradaki Arkasspor, 3 puanla 3'üncü basamakta yer alan Friedrichshafen'i yendiği takdirde tur vizesini alacak.
Basın Sözcüsü Uğur Özden, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçlarını kazandıklarını, bu çıkışlarını Alman temsilcisi önünde de sürdürmek istediklerini dile getirerek, "Rakibimizi 3-2 mağlup etsek bile, lider Zenit'le oynayacağımız son maç öncesi 12'li play off turuna adımızı yazdırmış olacağız. Bu yüzden taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.