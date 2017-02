Arkasspor garanti peşinde

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 5'inci hafta mücadelesinde çarşamba günü VfB Friedrichshafen'i ağırlayacak Arkasspor, Alman rakibini mağlup ederek son maçlar öncese 2'nci sıradaki yerini garantileyip, 12'li play off turu biletini almak istiyor. Grupta 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 yenilgi ile 7 puan toplayan 2'nci sıradaki Arkasspor, 3 puanla 3'üncü basamakta yer alan Friedrichshafen'i yendiği takdirde tur vizesini alacak.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçlarını kazandıklarını, bu çıkışlarını Alman temsilcisi önünde de sürdürmek istediklerini dile getirerek, "Rakibimizi 3-2 mağlup etsek bile, lider Zenit'le oynayacağımız son maç öncesi 12'li play off turuna adımızı yazdırmış olacağız. Bu yüzden taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" diye konuştu.