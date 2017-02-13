Arkasspor garanti peşinde

Basın Sözcüsü Uğur Özden, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçlarını kazandıklarını, bu çıkışlarını Alman temsilcisi önünde de sürdürmek istediklerini dile getirerek, "Rakibimizi 3-2 mağlup etsek bile, lider Zenit'le oynayacağımız son maç öncesi 12'li play off turuna adımızı yazdırmış olacağız. Bu yüzden taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" diye konuştu.
Basın Sözcüsü Uğur Özden, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçlarını kazandıklarını, bu çıkışlarını Alman temsilcisi önünde de sürdürmek istediklerini dile getirerek, "Rakibimizi 3-2 mağlup etsek bile, lider Zenit'le oynayacağımız son maç öncesi 12'li play off turuna adımızı yazdırmış olacağız. Bu yüzden taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" diye konuştu.