Arkasspor, Galatasaray sınavında
EFELER Ligi'nde ilk yarıda 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek 4'üncü sırada yer bulan Arkasspor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda 7'nci basamaktaki Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek...
05 Ocak 2018 Cuma 11:35
EFELER Ligi'nde ilk yarıda 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek 4'üncü sırada yer bulan Arkasspor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda 7'nci basamaktaki Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan orta oyuncu Mert Matiç forma giyemeyecek. Evindeki maçta rakibini 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, İstanbul'da da zafere ulaşmayı hedefliyor. Jeopark Kula Belediyespor ise evinde aynı saatte Ziraat Bankası ile karşılaşacak.
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