Arkasspor fırsat tepti

EFELER Ligi'nde evinde lider Ziraat Bankası'na 3-2 mağlup olan zirve takipçisi Arkasspor, rakibini yakalama şansını kaçırdı. Seyircisi önünde 1-0 geriye düştükten sonra 2-1 öne geçtiği maçta dördüncü sette son bölüme avantajlı giren mavi beyazlı ekip, üst üste yaptığı servis hataları yüzünden önce bu seti, ardından tie-break setini kaybedip Ziraat Bankası'na mağlup oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ardından Ziraat Bankası'na kaybederek evinde üst üste ikinci yenilgisini alan Arkas, ligde art arda Afyon Belediye Yüntaş ve Beşiktaş'a konuk olacak. Mavi beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Volley deplasmanında ve Ziraat Bankası karşısında forma giyemeyen Kanadalı pasör Sanders'in tedavisi sürüyor.