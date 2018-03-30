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Arkasspor finale hazır

İZMİR, () EFELER Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitirdikten sonra çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise Galatasaray HDI Sigorta'yı eleyerek finalde Halkbank'la eşleşen Arkasspor, pazar günü evinde oynayacağı ilk maç...

Arkasspor finale hazır

İZMİR, ()

EFELER Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitirdikten sonra çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise Galatasaray HDI Sigorta'yı eleyerek finalde Halkbank'la eşleşen Arkasspor, pazar günü evinde oynayacağı ilk maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Geçen sezon finalde rakibi karşısında şampiyonluğu kaybeden İzmir ekibi bu kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Üç galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı final serisinde ilk 2 maçı pazar ve salı günü olmak üzere seyircisi önünde oynayacak mavi-beyazlılar, bu müsabakaları kazanarak deplasmanda çıkacağı randevular öncesi avantajı eline almayı planlıyor.
Basın Sözcüsü Uğur Özden sezonun sonuna geldiklerini, artık az hata yapan, iyi konsantre olan tarafın ipi göğüsleyeceğini söyleyerek, "Tüm sezonun ödülünü alacağımız final serisi başlıyor. Play-off çeyrek ve yarı finalinde iyi oyunumuzu sonuca yansıtmayı bildik. Güçlü bir kadroya sahip Halkbank karşısında kendi oyunumuzu oynayıp 5. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray maçındaki müthiş atmosferin oyuncularımıza itici güç olduğunu gördük. Aynı ortamın tekrar oluşması için İzmir seyircisini pazar ve salı günü salonu doldurmaya davet ediyoruz" dedi.

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