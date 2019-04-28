Arkasspor - Fenerbahçe: 3-2

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa (xxx), Radke (xxx), Taht (xxx), Matic (xxx), Adis (xxx), Burak (xxx), Bravo (xx), Muhammet (xx), Hasan (xx)

FENERBAHÇE: Klinkenberg (xx), Oğuzhan (xx), Ter Maat (xxx), Higaldo (xxx), Emre (xx), Ahmet (xx), Oğulcan (xx), İzzet (xx), Bertuğ (x)

SETLER: 23-25, 16-25, 25-22, 25-20, 19-17

SÜRE: 146 dakika (29, 30, 31, 29, 27)

Voleybol Efeler Ligi'nde Play-Off final serisi 3'üncü maçında Arkasspor, evinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe'yi tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. 3 galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı serinin 4'üncü karşılaşması 30 Nisan Salı günü yine İzmir'de oynanacak. İlk 2 müsabakayı Fenerbahçe, İstanbul'da 3-2'lik skorla kazanmıştı.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk setini Fenerbahçe 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette sarı-lacivertliler rahat bir oyunla 25-16'lık üstünlük kurdu ve durumu 2-0'a getirdi. Bu sette Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, hakeme itirazları nedeniyle oyundan diskalifiye edildi. Kalan bölümde Arkasspor'u Yardımcı Antrenör Tilen Kozamernik saha kenarından yönetti.

Arkasspor, seyircisinin de desteğiyle üçüncü seti 25-22, dördüncü seti 25-20 alarak skoru dengeledi: 2-2. Müthiş bir heyecana sahne olan tie-break setinde 19-17 üstünlük kuran Arkasspor maçı 3-2 kazanarak umudunu sürdürdü. Mavi-beyazlı takımı sahada ilk kutlayan Antrenör Glenn Hoag oldu. Arkassporlu voleybolcular daha sonra maç içerisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen takım arkadaşları Mert Matic'in yanına giderek galibiyet pozu verdi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da maçı protokol tribününden izledi.