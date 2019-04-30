Arkasspor - Fenerbahçe: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR ()

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya (xx), Yılmaz Duman (xx)

ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa (xxx), Radke (xxx), Taht (xxxx), Hasan (xxx), Adis (xxxx), Burak (xxx), Bravo (xx)

FENERBAHÇE: Oğuzhan (xx), Ulas (xx), Klinkenberg (xx), Emre (xx), Ter Maat (xx), Higaldo (xx), Ahmet (xx), Ferhat (x), İzzet (x), Oğulcan (x)

SETLER: 25-19, 26-24, 25-18

SÜRE: 81 dakika (24, 30, 27)

TVF Efeler Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Arkasspor evinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 26-24 ve 25-18'lik skorlarla sona erdi. Ligde şampiyonun belli olacağı iki takım arasındaki beşinci ve son maç cuma günü yine İzmir'de oynanacak.

Öte yandan iki takım arasında pazar günü oynanan maçta hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle diskalifiye edilen Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev alamadı. Maçı salondaki bir televizyondan takip eden Hoag'un yokluğunda mavi beyazlı takımı saha kenarından yardımcı antrenör Atilla Öztire yönetti. İzmir ekibinde geçen maçta sakatlanan Mert Matic forma giyemedi. Koltuk değnekleriyle salona gelen Matic, müsabakayı saha kenarından takip etti.

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