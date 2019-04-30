Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

Arkasspor - Fenerbahçe: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR () SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Ozan Sarıkaya (xx), Yılmaz Duman (xx) ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa (xxx), Radke (xxx), Taht (xxxx), Hasan (xxx), Adis (xxxx), Burak (xxx), Bravo (xx) FENERBAHÇE: Oğuzhan (xx),...

Arkasspor - Fenerbahçe: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR ()

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya (xx), Yılmaz Duman (xx)
ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa (xxx), Radke (xxx), Taht (xxxx), Hasan (xxx), Adis (xxxx), Burak (xxx), Bravo (xx)
FENERBAHÇE: Oğuzhan (xx), Ulas (xx), Klinkenberg (xx), Emre (xx), Ter Maat (xx), Higaldo (xx), Ahmet (xx), Ferhat (x), İzzet (x), Oğulcan (x)
SETLER: 25-19, 26-24, 25-18
SÜRE: 81 dakika (24, 30, 27)

TVF Efeler Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Arkasspor evinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 26-24 ve 25-18'lik skorlarla sona erdi. Ligde şampiyonun belli olacağı iki takım arasındaki beşinci ve son maç cuma günü yine İzmir'de oynanacak.
Öte yandan iki takım arasında pazar günü oynanan maçta hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle diskalifiye edilen Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev alamadı. Maçı salondaki bir televizyondan takip eden Hoag'un yokluğunda mavi beyazlı takımı saha kenarından yardımcı antrenör Atilla Öztire yönetti. İzmir ekibinde geçen maçta sakatlanan Mert Matic forma giyemedi. Koltuk değnekleriyle salona gelen Matic, müsabakayı saha kenarından takip etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328