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Arkasspor evde yok

EFELER Ligi'nde 15'inci haftanın açılış maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Arkasspor, iç sahadaki son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Mavi beyazlılar, ilk yarının son haftasında...

Arkasspor evde yok
EFELER Ligi'nde 15'inci haftanın açılış maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Arkasspor, iç sahadaki son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Mavi beyazlılar, ilk yarının son haftasında seyircisi önünde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek İzmir'de ilk defa kaybetti. İkinci devrenin ilk sınavında ağırladığı Ziraat Bankası'na 3-2 mağlup olan Arkasspor, kendi sahasında bu kez Fenerbahçe'ye yenilmekten kurtulamadı.
Ligde 2'nci sıradaki yerini kaptırıp bir basamak gerileyen Arkasspor, çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5'inci maçında evinde Almanya'dan VfB Friedrichshafen'le kozlarını paylaşacak. Avrupa arenasında son olarak Paris Volley'i İzmir'de tie-break setinde 3-2 dize getiren mavi-beyazlılar, ilk 2 iddiasını korumak için ter dökecek. Arkasspor, Almanya'da rakibini 3-2 mağlup etmişti. Arkasspor, Efeler Ligi'nde ise 19 Şubat'ta Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.

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