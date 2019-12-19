Arkasspor-Dinamo Bükreş: 3-1

İZMİR, ()

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus

HAKEMLER: Alexander Ryabtsov (Rusya) (xx), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan) (xx)

ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis Lagumdzija (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xx), Mirza Lagumdzija (xxx), Muhammet (xx), Efe (xx), Burak Çevik (xx), Caner (xx)

DİNAMO BÜKREŞ: Gomes (xx), Mihalcea (x), Pepic (xx), Cuk (xx), Leite Costa (xx), Despotovski (x), Maries (x), Ivanov (x), Munoz (x)

SETLER: 28-30, 25-15, 25-23, 27-25

SÜRE: 107 Dakika (32, 22, 26, 27)

Erkekler CEV Cup 16’lı final turu rövanş maçında Dinamo Bükreş’i İzmir’de 3-1 mağlup eden Arkasspor, tur atladı. Romanya’da geçen hafta oynanan ilk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’ndaki rövanşta da rakibine şans tanımadı. Mücadelenin setleri 28-30, 25-15, 25-23 ve 27-25’lik skorlarla bitti. Arkas, CEV Cup’ın 8’li finallerinde Alman ekibi United Volley Frankfurt’la eşleşti.