Arkasspor'dan müthiş dönüş

Grup ikinciliği ve play off için avantajlı konumda bulunan mavi beyazlı ekip, 3'üncü eleme turundaki Kızılyıldız maçlarıyla birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmış oldu. Arkasspor'un Kanadalı Antrenör Gleen Hoag da kariyerinde daha önce 2000'de CEV Top Teams Cup, 2001'de ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon yaptığı Paris Volley'i Fransa deplasmanında yenmenin mutluluğunu yaşadı.
Grup ikinciliği ve play off için avantajlı konumda bulunan mavi beyazlı ekip, 3'üncü eleme turundaki Kızılyıldız maçlarıyla birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmış oldu. Arkasspor'un Kanadalı Antrenör Gleen Hoag da kariyerinde daha önce 2000'de CEV Top Teams Cup, 2001'de ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon yaptığı Paris Volley'i Fransa deplasmanında yenmenin mutluluğunu yaşadı.