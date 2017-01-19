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Arkasspor'dan müthiş dönüş

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ne iç sahadaki 3-0'lık Zenit Kazan mağlubiyeti ile kötü başlayan Arkasspor, ardından iki deplasman maçında VfB Friedrichshafen'i 3-2, dün akşam da Paris Volley'i 3-1 yenerek C Grubu'nda 9 puanlı lider Kazan'ın...

Arkasspor'dan müthiş dönüş
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ne iç sahadaki 3-0'lık Zenit Kazan mağlubiyeti ile kötü başlayan Arkasspor, ardından iki deplasman maçında VfB Friedrichshafen'i 3-2, dün akşam da Paris Volley'i 3-1 yenerek C Grubu'nda 9 puanlı lider Kazan'ın ardından 5 puanla ikinci sıraya yükseldi. Arkasspor, 1 Şubat'ta Paris Volley, 15 Şubat'ta ise Friedrichshafen'i İzmir'de ağırladıktan sonra 1 Mart'ta Zenit deplasmanıyla grup etabını tamamlayacak. 
Grup ikinciliği ve play off için avantajlı konumda bulunan mavi beyazlı ekip, 3'üncü eleme turundaki Kızılyıldız maçlarıyla birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmış oldu. Arkasspor'un Kanadalı Antrenör Gleen Hoag da kariyerinde daha önce 2000'de CEV Top Teams Cup, 2001'de ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon yaptığı Paris Volley'i Fransa deplasmanında yenmenin mutluluğunu yaşadı.

   

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