Arkasspor'dan müthiş dönüş

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verdiği Fenerbahçe karşısında final serisini 2-0'dan 2-2'ye getiren Arkasspor, muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Normal sezonu rakibinin üzerinde tamamlaması nedeniyle saha avantajını elinde bulunduran İzmir ekibi, İstanbul'da oynadığı ilk 2 maçı 3-2'lik skorlarla kaybederek seride 2-0 geriye düştü. Üç galibiyete ulaşacak takımın kupayı kaldıracağı seride Arkasspor, evindeki ilk maçın ilk 2 setini kaybedince Fenerbahçe şampiyonluğa çok yaklaştı.

Bir set daha kaybetmesi halinde şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmak üzere olan Arkasspor, 2-0 geriden geldiği oyunu 3-2 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi. Mavi-beyazlılar, dün de rakibini 3-0 yenerek seriyi eşitledi. İzmir'de şampiyonun belli olacağı beşinci ve son maç bir gün ertelenerek cumartesi günü saat 15.00'e alındı. Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi nedeniyle son karşılaşmayı TV başından izleyen Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag'un şampiyonluk maçında görev alması bekleniyor.

