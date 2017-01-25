Arkasspor'da Sanders sevinci

Balıkesir'de Halkbank'la oynanan kupa maçında ayak bileğinden sakatlandıktan sonra CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Volley deplasması ve Ziraat Bankası randevularında forma giyemeyen Sanders için son kararı Antrenör Glenn Hoag'un vereceği ifade edildi.
Balıkesir'de Halkbank'la oynanan kupa maçında ayak bileğinden sakatlandıktan sonra CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Volley deplasması ve Ziraat Bankası randevularında forma giyemeyen Sanders için son kararı Antrenör Glenn Hoag'un vereceği ifade edildi.