Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Arkasspor'da milli gurur

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()- EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'da forma giyen 3 voleybolcunun A Milli Takım formasıyla başarıdan başarıya koşması İzmir temsilcisini gururlandırıyor. Mavi-beyazlılarda görev alan pasör çaprazı Adis Lagumdzija,...

Arkasspor'da milli gurur

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()- EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'da forma giyen 3 voleybolcunun A Milli Takım formasıyla başarıdan başarıya koşması İzmir temsilcisini gururlandırıyor. Mavi-beyazlılarda görev alan pasör çaprazı Adis Lagumdzija, smaçör Yiğit Gülmezoğlu ve geçen sezon Maliye Piyango'da kiralık oynayan Çağatay Durmaz, Ay-Yıldızlı formayı başarıyla taşıyor. Türkiye, CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanarak grubunu namağlup lider tamamladı ve adını Final-Four'a yazdırdı. A Milli Takım bu periyotta Letonya, Slovakya ve Belçika'yı 2'şer kez dize getirdi.
Türkiye, 21-22 Haziran'da Estonya'nın başkenti Tallinn'de Estonya, Hollanda ve Belarus'un katılımıyla yapılacak Final-Four maçlarında mücadele edecek. Geçen sezon Arkasspor forması giyen ve takımdan ayrıldığını açıklayan libero Burak Mert de Ay-Yıldızlı takımın başarısında önemli pay sahibi olurken, İzmir ekibinin smaçörü Mert Matic ise Efeler Ligi Play-Off final serisinde Halkbank karşısında sakatlanıp ameliyat olması nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328