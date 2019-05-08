Arkasspor'da libero Burak gitti

İZMİR, ()

EFELER Ligi'nde final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek üst üste 3. kez şampiyonluğu kaçıran Arkasspor'da libero Burak Mert takımdan ayrıldı. Final serisi sonunda En İyi Libero ödülünü alan Burak'ın yeni sezon öncesi Galatasaray'la el sıkıştığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan milli voleybolcu, "İki sezon formasını terlettiğim Arkas Spor Kulübü Yönetimi'ne, çalışanlarına, teknik ekibe, tüm İzmir taraftarına bana ve takıma verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Önümüzdeki sezonlarda Büyük Arkas'a başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.