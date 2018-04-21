Arkasspor'da iki veda

İZMİR, ()

Efeler Ligi'nde şampiyonluğu Halkbank'a kaptırarak sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arkasspor, iki oyuncusuyla sessiz sedasız vedalaştı.

Hafta içinde Jeopark Kula Belediyespor'dan Brezilyalı pasör Murilo Radke ile anlaşma sağladığını duyuran mavi-beyazlılar, Sırp pasör Jovovic'le yollarını ayırdı. Estonya Milli Takımı'ndan smaçör Robert Taht'la el sıkışan İzmir ekibi Alman smaçör Fromm'la da yola devam etmeme kararı aldı. Smaçör Gökhan'ın ayrılma kararı aldığı Arkasspor'da kaptan Bravo'nun ise takımda kalacağı, Kübalı Sanchez'in durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.