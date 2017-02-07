Arkasspor'da hedef Fenerbahçe'ye 'dur' demek

İZMİR, ()- EFELER Ligi'nde deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yapan zirve takipçisi Arkasspor, cuma günü konuk edeceği Fenerbahçe'yi de mağlup ederek rakibinin galibiyet serisini sonlandırmaya çalışacak.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda Fenerbahçe'ye set vermeyen İzmir ekibi, son 14 resmi maçta bileği bükülmeyen sarı lacivertlileri, bir defa daha dize getirmek istiyor.

Son mağlubiyetini 12 Kasım 2016'da ligde Afyon Belediye Yüntaş'a karşı alan Fenerbahçe, o tarihten itibaren yenilgi yüzü görmedi. CEV Kupası'nda 3'te 3 yapıp, Kupa Voley'de 3 galibiyetle şampiyonluk yaşayan sarı lacivertliler, ligde son olarak lider Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 8 haftaya çıkardı. Arkasspor, kazanarak Fenerbahçe'ye "Dur" demeyi hedefliyor.