Arkasspor'da çifte sevinç

EFELER Ligi'nde üst üste iki deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş ve Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Arkasspor, lider Ziraat Bankası'nın deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 yenilmesiyle çifte sevinç yaşadı.

Oynadığı 14 maçta 10 galibiyet elde ederek 33 puan toplayan 2'nci sıradaki Arkasspor, 11 galibiyetle zirvede yer alan 34 puanlı Zirrat Bankası ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Mavi beyazlılar, 10 Şubat Cuma günü evinde Fenerbahçe ile oynayacak.