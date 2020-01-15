Arkasspor'da antrenör Hoag'un olimpiyat gururu

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10 yıldır Arkasspor'un antrenörlüğünü yapan Glenn Hoag, ülkesi Kanada'nın milli takımını da üst üste ikinci kez olimpiyatlara taşıdı. Voleybolcu olarak 1992 Barselona Olimpiyatları'nda Kanada Milli Takımı'nın formasını giyen ve olimpiyat oynama başarısı gösteren Hoag, antrenörlüğünü yaptığı Kanada ile 2016 Rio Olimpiyatları'nda yer alma onurunu da yaşadı. Kanada'yı kendisinin oyuncu olarak forma giydiği dönemden 24 yıl sonra antrenör olarak olimpiyatlara taşıyan Hoag, ülkesinin başında Tokyo 2020 biletini de aldı.

Kuzey - Orta Amerika Olimpiyat Oyunları Eleme Grubu'nda Küba, Meksika ve Porto Riko ile karşılaşan ve tüm maçlarını kazanarak olimpiyat vizesi alan Kanada, tecrübeli çalıştırıcısı Glenn Hoag'la 24 Temmuz - 9 Ağustos 2020'de Japonya'da bir kez daha olimpiyat sahnesine çıkacak. Hoag ile Arkasspor 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 1 Avrupa GM Capital Challenge Cup ikinciliği kazandı. Arkas, Kanadalı çalıştırıcıyla 2012 yılında CEV Şampiyonlar Ligi 4'lü finaline katılmaya hak kazanan ilk erkek Türk takımı unvanını elde etmişti.



