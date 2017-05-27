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Arkasspor Christian Fromm'u renklerine kattı

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde final oynayıp önümüzdeki sezonda da ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Arkasspor, Alman Milli Takım oyuncusu Christian Fromm'u renklerine kattı. Smaçör mevkiinde oynayan Fromm, 26 yaşında ve...

Arkasspor Christian Fromm'u renklerine kattı
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde final oynayıp önümüzdeki sezonda da ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Arkasspor, Alman Milli Takım oyuncusu Christian Fromm'u renklerine kattı. Smaçör mevkiinde oynayan Fromm, 26 yaşında ve 2.04 boyunda. Voleybol yaşamında ilk profesyonel adımı Almanya’nın Berliner TSC takımında atan ve 5 yıl bu kulüpte görev yapan Christian Fromm, 2005-2009 yılları arasında VC Olympia Berlin’de ter döktü.
 2011-2012 sezonunda Almanya'nın Evivo Düren takımına görev yapan Fromm, daha sonra İtalya'nın Gherardi SVI Citta di Castello takımına transfer oldu. 2014-2016 yılları arasında 2 yıl yine İtalya'nın Sir Safety Perugia formasını giyen Alman oyuncu, geçen sezon aynı ülkede Gi Group Monza takımında başarılı bir yıl geçirdi. Christian Fromm, kariyerinde 2013 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

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