İZMİR, () - Efeler Ligi'nde sezonu ikinci sırada bitiren Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan smaçör Burak Güngör'le prensip anlaşmasına vardı. Ziraat Bankası altyapısından yetişen 26 yaşındaki milli voleybolcu son 2 sezonda İstanbul ekibinde görev aldı. 1.90 boyundaki oyuncu ay-yıldızlı formayla 2012'de Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda En İyi Servis Karşılayan Oyuncu seçilmişti. Arkasspor'da sezonun bitmesiyle libero Burak Mert, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı.
Arkasspor Burak'la prensipte anlaştı
İZMİR, () - Efeler Ligi'nde sezonu ikinci sırada bitiren Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan smaçör Burak Güngör'le prensip anlaşmasına vardı. Ziraat Bankası altyapısından yetişen 26 yaşındaki milli voleybolcu son 2 sezonda...
11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:28
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