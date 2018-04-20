Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Arkasspor'a Milli teselli

İZMİR, () Efeler Ligi'nde şampiyonluğu Halkbank'a kaptıran Arkasspor, 7 oyuncusunu A Milli Takım'a göndererek teselli buldu. İzmir temsilcisinde forma giyen Muzaffer, Adis, Burak, Gökhan, Yiğit, Mert Matic ve Mustafa, 20 Mayıs-14 Haziran...

Arkasspor'a Milli teselli

İZMİR, ()

Efeler Ligi'nde şampiyonluğu Halkbank'a kaptıran Arkasspor, 7 oyuncusunu A Milli Takım'a göndererek teselli buldu. İzmir temsilcisinde forma giyen Muzaffer, Adis, Burak, Gökhan, Yiğit, Mert Matic ve Mustafa, 20 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde CEV Golden European League (Altın Avrupa Ligi) ve 20 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda ay-yıldızlı formayı terletecek. Milli takımlara her kategoride oyuncu kazandırdıklarını belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Altyapı ve spor okullarımızda voleybola ilk adımı atan sporcuların aldıkları doğru eğitimler sonrası milli takım kadrolarında yer alması ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. 7 oyuncumuzun ay-yıldızlı formayı giyecek olması bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314