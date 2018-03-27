Arkasspor'a finalde tanıdık rakip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Arkasspor, üst üste ikinci kez final serisinde eşleştiği Halkbank'taki eski oyuncularına karşı kupa yarışı verecek.

Mavi-beyazlıların altyapısından yetişip sezon başında Başkent temsilcisine transfer olan orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nın yanı sıra daha önce farklı dönemlerde İzmir ekibinin başarısı için ter döken libero Hasan Yeşilbudak, pasör Mustafa Ramazanoğlu ve smaçör Burutay Subaşı, eski takımlarına yine rakip olacak.

Arkasspor'da 2009'da Challenge Cup, 2009 ve 2011'de Türkiye Kupası, 2013'te ise lig şampiyonluğu yaşayan Burutay, 5 yıldır Halkbank forması giyiyor. Burutay'ın yanı sıra 2013'teki lig şampiyonluğunda Mustafa, Hasan ve Hakkı da Arkas kadrosunda yer aldı. Arkas'ın bu 4 oyuncunun forma giydiği kadrosu, o sezon halen görevde olan Antrenör Glenn Hoag yönetiminde finalde yine Halkbank'ı geçip kupaya uzandı. Arkasspor'un 2015'te yaşadığı şampiyonlukta ise Mustafa, Hasan ve Hakkı kupa sevinci yaşadı.

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