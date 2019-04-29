Arkasspor'a çifte şok

İZMİR, ()

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Play-Off final serisinin dördüncü maçında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Arkasspor'a iki kötü haber geldi. İzmir ekibinin evinde 3-2 kazandığı son karşılaşmada hakeme itirazları nedeniyle diskalifiye edilen Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag'un Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi nedeniyle yarınki karşılaşmada görev alamayacağı öğrenildi. Yine aynı maçta sakatlanan smaçör Mert Matic'in de sezonu kapattığı ve dizinden menisküs ile ön çapraz bağlarından ameliyat olacağı belirtildi.