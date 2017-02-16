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Arkasspor 4'üncü kez play off'a kalmayı başardı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon altıncı kez mücadele eden Arkasspor, dördüncü defa kez gruplardan çıkıp adını Play Off'a yazdırmayı başardı. Dün akşam C Grubu'nda VfB Friedrichshafen'i 3-2 mağlup eden mavi beyazlı ekip, son maçlar...

Arkasspor 4'üncü kez play off'a kalmayı başardı
CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon altıncı kez mücadele eden Arkasspor, dördüncü defa kez gruplardan çıkıp adını Play Off'a yazdırmayı başardı.
Dün akşam C Grubu'nda VfB Friedrichshafen'i 3-2 mağlup eden mavi beyazlı ekip, son maçlar öncesi grubu ikinci sırada tamamlayıp, 12'li Play Off'a kalmayı garantiledi. Eleme turunda Kızılyıldız'ı iki maçta da yendikten sonra grup aşamasına Zenit Kazan mağlubiyetiyle başlayan temsilcimiz, ardından üst üste Paris Volley ve Friedrichshafen'le oynadığı 4 maçı da kazanıp tur biletini kaptı.
Gruptaki son maçta 1 Mart'ta liderliği garantileyen Zenit Kazan'a konuk olacak Arkas'ın Play Off'taki rakibi, grup aşamasının tamamlanmasının ardından belli olacak.
2010 yılından bu yana takımın başında yer alan mavi beyazlı ekibi Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü kez üst tura taşıyan Kanadalı Antrenör Glenn Hoag, Friedrichshafen maçının ardından, "Takım oyunu ile galip geldik. Bu en prestijli Avrupa organizasyonuda tur atladığımız için gerçekten çok mutluyuz. Oyunumuzu geliştirmek, daha iyi olmak için çalışacağız" diye konuştu.

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