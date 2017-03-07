Arkasspor 3'te 3 peşinde

İZMİR, ()- EFELER Ligi'nde deplasmanda son sıradaki MSK Urfa'yı 3-0 yenerek 2'de 2 yapan Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde evinde yine düşme hattında yer alan Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'da oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Mavi beyazlılar, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini izmir'den de eli boş göndermeyi hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Tokat Belediye Plevne'yi yenerek hem 3'te 3 yapmak hem de zirve yarışını kayıpsız sürdürmek istiyoruz. Galibiyete olan inancımız tam" dedi.