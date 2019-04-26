Arkasspor 3'te 3 istiyor

İZMİR, ()

VOLEYBOL Efeler Ligi Play-Off final etabında rakibi Fenerbahçe'yle İstanbul'da oynadığı 2 maçı da kaybedip seride 2-0 geriye düşen Arkasspor, evinde üst üste 3 galibiyet alarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın sezonu şampiyonlukla tamamlayacağı seride rakibini pazar günü saat 14.00'te ağırlayacak mavi-beyazlı ekip, galip gelmesi durumunda seriyi uzatacak. Fenerbahçe bir kez daha kazanırsa şampiyon olacak.

İlk iki maçı tie-break setinde şanssız bir şekilde kaybettiklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İstanbul'dan dezavantajlı bir skorla dönmüş olabiliriz ancak seriyi çevirebilir ve şampiyonluğa taraftarımızın önünde ulaşabiliriz. Tüm sezon bize destek veren seyircimizin bu önemli maçta da yanımızda olması çok önemli. Oyuncularımızın inancı tam. Uygun atmosferi sağlarsak galibiyete ulaşmamız daha da kolaylaşacaktır" dedi.