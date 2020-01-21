Arkas Spor - Sorgun Belediyespor: 3-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Tolgacan Dinçer (xx)

ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Burak Çevik (xx), Muhammet (xx)

SORGUN BELEDİYESPOR: Aslan (xx), Demirhan (xx), Mehmet (xx), Centelles (xx), Alfonso (xx), Halil İbrahim (xx), Serkan (xx), Batı (x), Onur (xx), Çağlar (x), Yusuf (x)

SETLER: 25-19, 22-25, 25-20, 25-19

SÜRE: 108 dakika (26, 30, 26, 26)

AXA Sigorta Efeler Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Arkas Spor evinde Sorgun Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 22-25, 25-20 ve 25-19’luk skorlarla sona erdi. İzmir ekibi, bu sonuçla üst üste 6'ncı galibiyetini alarak zirve mücadelesini sürdürdü.

