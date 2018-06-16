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Arjantin - İzlanda: 1-1

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,() STAT: Spartak HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz   ARJANTİN: Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Biglia (Dk. 54 Banega) , Meza (Dk. 84 Higuain), Di Maria (Dk. 75 Pavon),...

Arjantin - İzlanda: 1-1

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,()

STAT: Spartak
HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz  
ARJANTİN: Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Biglia (Dk. 54 Banega) , Meza (Dk. 84 Higuain), Di Maria (Dk. 75 Pavon), Messi, Agüero
İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson (Dk. 63 Gislason), Gunnarsson (Dk. 76 Skulason), Hallfredsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Finnbogason (Dk. 89 Sigurdarson)
GOLLER: Dk. 19 Agüero (Arjantin) - Dk. 23 Finnbogason (İzlanda)

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk hafta maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.

19'uncu dakikada Rojo'nun ceza sahası dışından çektiği şutta top Agüero'da kaldı. Yıldız golcü zor durumda vuruşunu yaptı ve top filelere gitti: 1-0.
23'üncü dakikada Gylfi Sigurdsson'un sağ kanattan yerden yaptığı ortayı kaleci Caballero uzaklaştırmak istedi ancak top altıpas çizgisi üzerinde bulunan Finnbogason'a geldi. Finnbogason'un vuruşu ağları sarstı: 1-1.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
63'üncü dakikada Meza'nın yerde kalmasının ardından hakem Marciniak penaltı noktasını gösterdi.
64'üncü dakikada Messi penaltı atışından faydalanamadı. Arjantinli yıldızın vuruşunu Halldorsson kurtardı.
87'nci dakikada Pavon'un sol kanattan içeri kestiği orta direkt kaleye gitti ve Haldorsson son anda topu çeldi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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